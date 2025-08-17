Le 26 novembre 1965, la fusée Diamant met en orbite le premier satellite expérimental français, « Astérix ». Une...
Le 22 octobre1980, à Marseille, Laouhari Ben Mohamed est tué de deux balles par un CRS lors d’un banal...
« Attention, ce soir, j’ai la gâchette facile ! » Ces mots sont ceux que prononcent un CRS de...
Napoléon Bonaparte est souvent représenté avec une main glissée dans son gilet. Pourquoi ? D’où vient ce geste ?...
En novembre 1970, peu après la mort du général de Gaulle, un journal satirique provoque un tollé ! Il...
1957. Le succès russe de Spoutnik représente un véritable revers pour les Américains, dépassés technologiquement par leurs ennemis dans...
1986, 7 astronautes embarquent à bord de la navette Spatiale Challenger. Une catastrophe vécue en direct par des millions...
Des années 1920 aux années 1950, la Picardie se dévoile à travers les films amateurs : traditions rurales, luttes...
Dans le secret des plus grandes opérations militaires… Cette série passionnante analyse les opérations sécrètes décisives qui changèrent le...
Dans cet épisode, Oliver Stone revient sur les étapes qui ont précédé la guerre du Vietnam, sous la présidence...
La défaite de Stalingrad, le 31 Janvier 1943, marqua le commencement de la fin pour les armées du IIIe...
Pour satisfaire à son projet d’expansion coloniale, l’Allemagne perpètre, à partir de 1904 en Namibie, le premier génocide du...
La bataille de Dunkerque (nom de code « opération Dynamo ») est le nom donné à l’évacuation de Dunkerque...
Le 31 juillet 1914, à 21h40, Jean Jaurès, ardent pacifiste engagé à empêcher la guerre, est assassiné. Raoul Villain,...
Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 180 combattants débarquent avant les autres sur les côtes normandes....
Alain Decaux nous parle des colonies Française, agrémenté par ses propres souvenirs.
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
Aéroport de Marignane. Le GIGN, le groupe d’élite de la Gendarmerie, donne l’assaut à l’Airbus d’Air France pris en...
Nous sommes le 15 septembre 2008. La finance mondiale vacille. La faillite de la banque d’investissement va révéler au...
1929, sept membres du gang de Bugs Moran sont assassinés dans un garage par les sbires d’Al Capone. Cet...
