Documentaire



Suzanne Schmitt, experte en documents et écritures auprès de la cour d’appel de Paris, agréée par la cour de cassation, dévoile à Dominique Rizet les secrets de sa spécialité. L’expertise en écriture est davantage une technique qu’une science, mais pourtant, elle obéit à un savoir-faire de plus en plus pointu et rigoureux. Suzanne Schmitt revient sur quatre dossiers dans lesquels l’expertise en écriture a tenu un rôle capital : l’affaire Omar Raddad, les meurtres de Marc et Francine Véran-Raspini, l’affaire Alain Lamare et le meurtre du petit Grégory.