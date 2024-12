Documentaire

La libéralisation de la contraception et de l’avortement, sont les fondements même de l’émancipation des femmes. Leur identité n’est plus aujourd’hui fondée exclusivement sur la maternité et l’enfantement ne se résume plus à une fonction biologique qui façonne, détermine leur existence. C’est devenu le fruit d’une décision, d’une réflexion, d’une volonté, d’un désir. Cette « liberté des libertés » a permis à des centaines de femmes de choisir de vivre leur vie sans enfants. Documentaire réalisé par Isabelle Moeglin, Grand Angle Productions.