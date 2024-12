Documentaire

Lorsqu’on évoque les Émirats arabes unis, les références à l’opulence, au luxe et à la démesure reviennent avec insistance. Derrière cette immense richesse, il y a bien sûr le pétrole. Mais rien n’aurait été possible sans un homme : Zayed bin Sultan al-Nahyane, mieux connu sous le nom de cheikh Zayed, qui unit les Émirats arabes et fut à leur tête durant plus de trente ans.

Symbole de sagesse, il était l’ultime représentant d’une génération de souverains empreints des valeurs du monde bédouin.