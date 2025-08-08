Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines parties du monde. Images tirées du documentaire « Malédictions autour du monde ».
Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...
➡️ Hasard, destin, superstition, ils y croient – Reportage -Coralie, 24 ans, croit en sa bonne étoile. Tous les...
Nick Pelling l’écrivain, se rend à Venise pour comprendre le manuscrit de Voynich, « le texte le plus mysterieux du...
Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...
Jack l’éventreur… le meurtrier le plus célèbre de l’histoire, qui a inspiré un nombre incalculable de livres, de films,...
Certaines personnes rapportent d’étranges expériences particulières après leur retour à la vie, comme la fameuse lumière au bout du...
En France, il s’agit souvent d’un sujet tabou, secret. Une croyance dont on n’aime pas forcément parler avec ses...
Pendant plusieurs mois, nous avons suivi cinq personnes, quatre hommes et une femme. Tous ont un point commun :...
L’archéologue Shimon Gibson suit une piste qui le conduit vers l’Arche d’alliance, un coffre en or sacré qui contient...
Les histoires et légendes sur le triangle des Bermudes sont nombreuses mais aucune n’explore autant les profondeurs de cette...
\r\nA la recherche d’une formule magique et insaisissable. Au début du 14ème siècle, l’écrivain Nicolas Flamel, fait un rêve...
Château miroir en souterrain, passages secrets, églises souterraines ou autres grottes cachées. Notre pays regorge de lieux cachés. Dans...
Saison 3 – épisode 1. Le 11 septembre 2001, un homme survit à l’effondrement du World Trade Center, contre toute...
\r\nAlors que la franc-maçonnerie est toujours source de fantasmes inépuisables, Serge Moati et Alice Cohen se lancent dans une...
Située sans l’archipel des Cyclades, l’île grecque de Santorin est un endroit unique. L’île est également un volcan et...
Saison 3 – épisode 10. Un homme avec un mystérieux implant croit que les extraterrestres espionnent ses moindres gestes. Une...
Le Triangle des Bermudes : à la simple évocation de ce nom, l´imagination s´enflamme. Cette partie mystérieuse et redoutée...
L’Atlantide, île légendaire présumée engloutie par les flots il y a de cela des milliers d’années, a déconcerté les...
Le Triangle des Bermudes : à la simple évocation de ce nom, l´imagination s´enflamme. Cette partie mystérieuse et redoutée...
Le mythe du vampire, immortel, buvant le sang de ses victimes et les transformant à leur tour en vampires,...
