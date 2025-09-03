A Zanzibar, l’ONG Barefoot College propose à des villages d’être équipés en électricité solaire. Pour qu’un village ait accès...
Ils doivent passer par là pour accéder au paradis
Toutes les voix de la nature qui chantent dans la steppe Mongole naissent sous l’archet d’Omba, l’un des derniers...
Saviez-vous qu’un platane perd chaque année une tonne de feuilles dans les rues de nos villes ? Ou qu’un...
L’hypermarché à l’ancienne, invention française des années 60, va-t-il mourir ? Aujourd’hui la question se pose, tant son modèle...
Eric Bouvet, reporter photo primé, retourne en Ukraine huit ans après avoir couvert la révolution du Maïdan. Il retrouve...
La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...
« Tu as les rênes du clan. Le fil, c’est toi qui le tiens. » Ces mots sont les...
La République Démocratique du Congo, un pays quatre fois plus grand que la France. Si vous voulez voyager de...
Dimanche 8 décembre 2024, les Syriens se sont réveillés en apprenant la fuite de Bachar Al Assad du pays....
Quatre enfants d’une même famille en Montérégie, pourraient avoir été intoxiqués au manganèse dans l’eau potable. Ces enfants...
La société russe ne s’offusque pas des crimes racistes, les agressions se multiplient et l’impunité fait loi. La xénophobie...
En 2014, la mort d’un jeune afro-américain tué par un policier blanc à Ferguson, a semé le trouble dans...
En 1999 on a découvert le plus grand gisement de saphirs quasiment à même la surface du sol sur...
Bénéfices records et des emplois menacés, une injustice totale. Bienvenue dans les coulisses secrètes du géant pharmaceutique Sanofi.
Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...
Peter et Colleen Karena se sont éloignés de la société conventionnelle pour s’installer dans une région reculée de la...
Des morts et des blessés à Marseille. À chaque fois, l’ombre du trafic de drogue plane sur ces règlements...
En Bolivie, le travail des enfants est omniprésent et une nouvelle loi vient de le légaliser dès l’âge de...
Tourné pendant un an, et particulièrement après les annonces du nouveau directeur d’Orpea Laurent Guyot qui martelait à l’envi...
