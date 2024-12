Documentaire

Au Népal, sur les flancs des falaises vertigineuses de l’Himalaya, des hommes, suspendus à une échelle de corde en bambou tressé, risquent leur vie. Ils sont à la recherche d’un liquide aux couleurs de l’or, précieux depuis la nuit des temps : le miel. Mais pour s’emparer de ce trésor, ils doivent affronter les abeilles géantes.

L’abeille sauvage du Népal est en effet la plus grosse du monde. On dit que sa piqûre peut tuer un homme. Il faut beaucoup de courage et d’endurance pour continuer aujourd’hui de récolter ce miel. Moti va grimper sur les falaises pour la première fois et nous emmène avec lui lors de trois ascensions dangereuses. Il affrontera le vide des falaises et les terribles dards de «ses meilleures ennemies» tant qu’il aura la force de grimper à l’échelle.

Un documentaire de Jérôme SEGUR.