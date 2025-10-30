Documentaire

L’armée de l’air est depuis longtemps l’institution de défense la plus féminisée. Depuis octobre 1998, elles peuvent intégrer les commandos très sportifs des fusiliers commandos. Les « cocoïs », (surnom donné aux fusiliers commandos) sont chargés de protéger les bases de l’armée de l’air contre toutes les menaces. Leur formation dure 5 semaines. Au programme, corps à corps, tir, saut en parachute… La promotion d’octobre est l’une des premières à compter 13 filles dans ses rangs. Nous avons suivi le parcours de 4 d’entre elles. Tatiana et Stéphanie, 18 ans, sont cousines. De l’entraînement au petit matin en plein hiver aux tests sportifs, Tatiana et Stéphanie découvrent les ordres et la vie militaire.Sandra, elle, a 21 ans. Elle a choisi le métier de fusilier commando pour intégrer une unité d’intervention. Premier saut en parachute à Dijon… elle est la seule fille dans l’avion. Sabrina a 19 ans, elle s’est engagée comme fusilier commando sur les conseils de son ami, lui-même militaire. Ses premiers jours à Dijon sont très difficiles, elle doute de son engagement et se demande si elle va tenir le coup physiquement. Toutes ces jeunes filles pensent rester au sein de l’armée le plus longtemps possible, certaines croient même pouvoir mener de front leur vie de femme et de militaire.

Première diffusion : 20/01/1999

Un reportage de Tania FAURE