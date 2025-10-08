Faire du sport rien qu’en marchant, mincir ou se galber les fessiers : tels sont les créneaux de plus en plus de marques qui font des chaussures un instrument de bien-être. Les havaïanas brésiliennes ont fait un tabac l’an passé, elles reviennent en force encore cet été. Mais ici, il s’agit de chaussures avec salle de sport intégrée. Chaque pas génère des tensions des muscles qui sont souvent négligés dans les autres chaussures. En les portant toute la journée, le corps brûle plus de calories. Les chaussures Shape Up montées sur une semelle compensée, favorisent l’amaigrissement et raffermissent les muscles, tout en améliorant la santé cardio-vasculaire. Elles renforcent également la ceinture abdominale ainsi que les mollets. Elles fortifient également le dos, tonifient les cuisses et réduisent, par là même, la cellulite. Nous avons fait le point avec un podologue. A ttention ces chaussures peuvent accroitre le risque de tendinites !
