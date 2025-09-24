Depuis plusieurs années, le jogging connaît un succès sans précédent. Et pour cause, ce sport gratuit, facile d’accès et adapté à tous les niveaux, présentent de nombreux bienfaits: lutte contre l’arthrose, bienfaits cardio-vasculaires, bien-être, renforcement musculaire, perte de poids.. Et si tout le monde peut s’y mettre il faut connaître quelques astuces pour bien pratiquer le jogging. Grâce aux conseils de la coach Julie Ferrez, vous allez apprendre à courir dans les meilleurs conditions et perdre des kilos le plus rapidement possible avant l’été.
Réalisateur : François-Xavier Dupouy