Documentaire Comment protéger ses plantes du froid Mahmed nous donne des conseils pour bien protéger nos plantes extérieures pendant l’hiver, pour qu’elles soient encore plus belles...

Documentaire Quelle plante pour quelle pièce ? Mahmed nous explique quelle plante convient le mieux à quelle pièce Réalisateur : Mahmed Kadri

Documentaire Sauver ses plantes au retour de vacances Vous rentrez de vacances et vos plantes ont pris un coup de chaud ? Voici quoi faire ! Réalisateur...

Documentaire Un potager dans mon salon Toutes les astuces d’entretien et de rempotage pour un potager d’herbes aromatiques en intérieur ! Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Top 7 des plantes d’intérieur qui purifient l’air Dans un monde où nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, la qualité de l’air que...

Documentaire Réalisez un mur végétal dans votre salon Faire un mur végétal chez soi, ce n’est pas si difficile ! Réalisateur : Mahmed Kadri

Article Comment installer facilement un générateur solaire à la maison ? Installer un générateur solaire à la maison est une excellente manière de bénéficier d’une source d’énergie propre et autonome....

Article Idées créatives pour transformer les abris de jardin bois en véritable espace de vie extérieur En France, les abris de jardin bois ont connu une véritable évolution. Longtemps cantonné au simple rôle de remise...

Documentaire La maison en paille Une construction economique ! Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica Productions

Article Le dépannage en serrurerie Une société de dépannage en serrurerie intervient sur différents types de problèmes. Il faut demander l’intervention d’un serrurier dans...

Documentaire Expulsions illégales : pourquoi la loi protège les squatteurs ? Une propriétaire, excédée par des squatteurs occupant son appartement, décide d’en reprendre possession malgré les risques judiciaires. Entre justice...

Documentaire Le Feng Shui a changé la vie d’Aurélie Le Feng Shui, une pratique millénaire chinoise, a gagné en popularité ces dernières décennies dans le monde occidental, et...

Article Comment choisir le carrelage idéal ? Le choix du carrelage est crucial dans l’aménagement d’un intérieur. Non seulement il détermine en grande partie l’ambiance et...

Documentaire L’ardoise, la touche déco tendance L’ardoise est une pierre naturelle utilisée depuis des siècles sur les toits de nombreuses régions de France. Depuis quelques...

Article Chauffage par le sol : 4 isolants incontournables à choisir Le chauffage par le sol est de plus en plus prisé pour son confort et son efficacité énergétique. Cependant,...

Documentaire Les oliviers, la dernière tendance pour un jardin branché Don Antonio a érigé un empire grâce à ses bébés

Documentaire Du béton pour décorer ma maison Louis Vicat, le Français qui a inventé le ciment artificiel il y a 200 ans, n’en croirait pas ses...

Article L’Innovation HomeOpen en Analyse Immobilière HomeOpen se positionne à l’avant-garde de l’analyse immobilière grâce à sa capacité à fournir des données et des insights...