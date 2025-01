Documentaire

Le Kwazulu-Natal, est une province vibrante de la nouvelle Afrique du Sud pluriethnique. Ses paysages et ses biotopes variés sont plus fascinants les uns que les autres. A Kosi Bay, près du Mozambique, les pêcheurs Tonga érigent des pièges faits de branchages sur plusieurs lacs estuarins, selon des techniques ancestrales. La rivière Pongola, elle, est l’un des rares endroits d’Afrique du Sud où l’on peut se mesurer au redoutable poisson-tigre. Toute l’économie des splendides montagnes du Drakensberg, qui culminent à plus de 3.500 mètres, est tournée vers la truite qu’on peut pêcher dans de superbes gorges et que l’on élève dans des conditions très particulières.Les 500 kilomètres de côte ne sont pas en reste: surf-casting sur des plages infinies, sortie en mer avec des pêcheurs professionels sur la Côte des Dauphins, ou encore pêche au gros au large de Saint Lucia. Qu’ils soient zoulous, indiens, afrikaners ou anglais, toutes les composantes de la « Rainbow Nation » ont trouvé dans la pêche plus qu’une passion ou un point de rencontre. Ils ont trouvé un respect de la nature qui les environne et une certaine philosophie de vie. Documentaire réalisé par Eric Elléna, French Connection Films, Seasons