Documentaire

Nonce Paolini fut l’un des hommes les plus puissants de France. L’un des plus craints aussi. Or chacun sait qu’il en va des fonctions que l’on occupe comme de l’éducation que l’on reçoit : elles façonnent notre caractère mais ne sauraient en aucun cas le révéler entièrement. La preuve avec ce face à face des plus inattendus entre l’ancien Président de TF1 et les photos de sa vie.