Documentaire

Au cœur du bassin du Congo, une mission extraordinaire se déploie pour protéger l’un des plus proches cousins de l’homme : les gorilles.Menacés par le braconnage, la déforestation et les maladies, ces majestueux primates sont au bord de l’extinction. Ce documentaire suit le sauvetage d’orphelins, leur réhabilitation dans des sanctuaires et leur retour progressif à la vie sauvage. Il met en lumière le dévouement sans faille des soigneurs, des communautés locales et des défenseurs de la nature. Entre moments déchirants, résilience et espoir, ce film révèle notre lien fragile avec ces géants et appelle à agir avant qu’il ne soit trop tard.