Des secrets de grand-mère pour assainir l’air de sa maison !
Réalisateur : Aurélie Aimé
Elle réalise son rêve de jeune fille dans le secret
« Avortement USA » / Au Texas, depuis l’été dernier, avorter est devenu tout simplement… illégal. Les femmes en détresse qui...
Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...
A Belleville, de nombreuses femmes chinoises sont clandestines et peinent à trouver du travail. Si certaines réussissent à subvenir...
Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...
Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...
En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique...
La ruée vers les émeraudes est ouverte
Le Marais : un véritable petit village en plein Paris. Deux kilomètres carrés seulement, dans un triangle d’or situé...
En Amazonie, Emilie Barrucand, une jeune ethnologue française de 28 ans, lutte aux côtés des Indiens Kayapos pour préserver...
A première vue, c’est un village comme les autres en Île de France : 3500 habitants, un clocher, une...
Au printemps, le Japon vit au rythme du «first flush», la première cueillette du noble sencha, un thé vert...
« Je me suis construite grâce à la voile, je suis devenue une femme plus forte ! » Ibtisam est Omanaise,...
Dans des embarcations de fortune, des Sénégalais tentent de rallier les côtes espagnoles. Mais pourquoi tout quitter, à n’importe...
La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé....
Chez eux, en Éthiopie, les Oromos n’ont rien. Par centaines de milliers, ils migrent vers l’Arabie Saoudite, richissime contrée...
Chaque matin, depuis trente ans, Adrien Vonarb part en barque relever ses filets sur le Rhin. Le dernier pêcheur professionnel d’Alsace...
Des milliers de gens qui font la queue pendant des heures pour obtenir un sac de nourriture. En quelques...
Découvrez le quotidien d’un travailleur qui descend tous les jours dans une mine profonde pour gagner 1$ par jour....
À Bakou, on met la poussière sous le tapis.
