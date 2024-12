Documentaire

On appelle souvent gène de l’amour, ce chromosome en plus responsable de la trisomie 21. Peut-être parce que lorsqu’on est trisomique, l’amour des siens, notamment des parents, est encore plus indispensable pour se construire et essayer d’avoir une vie épanouie et heureuse. La France compte 50 000 personnes trisomiques. Elever un enfant trisomique est un défi quotidien, une bataille de tous les instants pour qu’il arrive, à l’âge adulte, à être le plus autonome possible. Ces enfants qui souffrent d’un retard mental et de difficultés physiques ont pourtant les mêmes rêves que tout un chacun : avoir un chez soi, un travail, un salaire et pourquoi pas vivre en couple. Comme tout le monde, ils veulent aimer et être aimés.Lucie et Pierre-Laurent, Elise et Victor, Clara et Kevin : émotions décuplées, sincérité à toute épreuve, ce documentaire raconte sans tabous l’amour de personnes trisomiques entre elles mais aussi celui, inconditionnel, de parents pour leurs enfants.