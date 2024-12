Documentaire

Le chromosome supplémentaire responsable de la trisomie 21 est souvent surnommé « le gène de l’amour ». Peut-être parce que, pour les personnes trisomiques, l’amour de leurs proches, en particulier celui de leurs parents, est essentiel pour se construire et mener une vie aussi épanouie que possible.

En France, on estime à 50 000 le nombre de personnes atteintes de trisomie 21. Élever un enfant trisomique est un défi de chaque instant, un combat quotidien pour l’aider à devenir, une fois adulte, le plus autonome possible. Bien qu’ils souffrent de retard mental et de certaines difficultés physiques, ces enfants partagent les mêmes rêves que tout le monde : avoir un foyer, un emploi, un salaire, et pourquoi pas, une vie de couple. Comme tout un chacun, ils aspirent à aimer et à être aimés.

L’amour entre personnes atteintes de trisomie 21, tout comme l’amour inconditionnel et indéfectible des parents envers leurs enfants, démontre qu’une vie épanouie est non seulement possible, mais pleine de sens et de valeur.

Réalisatrice : Géraldine Levasseur avec Marine Manastrireanu