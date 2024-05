Documentaire

Les acides gras trans, nos enfants en mangent chaque jour. Mais ils n’en ont jamais entendu parler. La plupart des adultes non plus. À l’état naturel, on en trouve, en petites quantités, dans les viandes et les produits laitiers. Mais nous sommes intéressé aux acides gras trans artificiels, créés en laboratoire, par les industriels de l’agro alimentaire. On en trouve partout : grâce à eux, les frites sont plus croustillantes, les pâtisseries plus fondantes, les pâtes plus moelleuses. Ces graisses ne rancissent pas et se conservent plus longtemps dans les rayons des supermarchés. Elles sont faciles à produire et bon marché. Un rêve d’industriel. Mais ces acides gras trans sont nocifs pour nos artères… Un documentaire de Frédéric Boisset. Productions Tony Comiti.