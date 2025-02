Documentaire

L’affaire débute le 15 novembre 2013, lorsqu’un homme armé d’un fusil à pompe pénètre dans les locaux de la chaîne BFM TV. Celui-ci menace les journalistes avant de s’enfuir en courant. Trois jours plus tard, un homme répondant au même signalement s’introduit dans les bureaux du journal Libération. Cette fois, il passe à l’acte et finit par tirer sur un jeune photographe. Une heure plus tard, c’est à la Défense qu’il ouvre à nouveau le feu, en direction du siège de la Société Générale. Toujours dans le quartier des affaires, il menace un homme et l’oblige à le prendre en voiture.C’est le début d’une véritable chasse à l’homme dans la capitale. Tandis que les locaux des grands médias parisiens sont tous placés sous étroite surveillance policière, les enquêteurs se mobilisent pour retrouver la trace du « tireur fou ». A l’aide des policiers, des enquêteurs et des spécialistes, Karl Zéro vous fait découvrir les dessous de cette affaire qui a secoué Paris. Abdelhakim Dekhar a été condamné par les assises de l’Essonne à 25 ans de réclusion criminelle en première instance, peine confirmée en appel.