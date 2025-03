Documentaire

Le Yucatán, État du Mexique, est connu pour ses plages du Golfe du Mexique et pour ses ruines mayas. Le célèbre site de Chichén Itzá comprend une gigantesque pyramide, un terrain de jeu de balle et des temples en pierre. Les autres sites mayas incluent Ek Balam, avec ses sculptures remarquablement conservées, et Uxmal, avec ses façades finement sculptées. La capitale et plus grande ville du Yucatán, Mérida, a un passé colonial toujours visible dans ses bâtiments de style hispanique, tels que la cathédrale du XVIe siècle. Un documentaire de Pierre Brouwers, Production Media 9