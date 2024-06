Documentaire



À partir de saisissantes images aériennes et de nombreux témoignages, le film explore, le temps d’une journée, les différentes facettes de ce territoire complexe. Un regard inédit sur les mutations du paysage allemand, à l’heure où le pays, réunifié depuis vingt-cinq ans, tente de réconcilier développement économique et respect de la nature.

« Un jour en Allemagne » propose de prendre de la hauteur, le temps d’une journée recomposée, pour porter un regard singulier sur l’Allemagne d’aujourd’hui. Une vue d’ensemble sur un territoire en pleine mutation. Car le pays, engagé dans une transition énergétique sans précédent, s’emploie à réconcilier développement économique et respect de la nature. Ce défi transforme en profondeur ses paysages urbains et ruraux, alors même que ceux-ci portent encore les traces d’une partition que la réunification, il y a 25 ans, n’a pas complètement gommée.

Commerce, transports, énergie, protection de la nature, activité des hommes… Au fil de ce voyage spectaculaire de 24 heures, le film révèle la complexité des évolutions en cours, s’appuyant aussi sur des infographies, des cartes interactives, des interviews et des reportages. Une captivante chronique qui mêle histoire et géographie, naturel et culturel, et qui permet d’esquisser l’avenir du pays.

Un documentaire de Roland Théron & Vassili Silovic