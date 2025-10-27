Documentaire

Au bout du monde, tout au nord du Canada, dans l’endroit habité le plus froid de la planète, France et Eric ont décidé de jeter l’ancre. C’est là, à quelques kilomètres d’une communauté isolée d’Inuits, qu’ils ont choisi d’élever leurs deux filles (2 et 5 ans) dans cet environnement extrême, pour vivre le grand rêve arctique.

Ce documentaire suit une famille bretonne qui a choisi de partir loin du rythme effréné de la vie citadine. Avec leur bateau, le Vagabond, avec lequel ils ont navigué sur toutes les mers du monde, ces bretons voyageurs ont finalement choisis d’amarer dans le pôle Nord chez les Inuits. C’est à Grise Fiord, village au plus au nord de la planète que la famille va poser bagages. Une toute nouvelle vie qu’ils vont être confrontés dans cette environnement hostile et glaciale. Il faut dire que les températures peuvent avoisiner les -40 degrés, mais qu’en plus il faut faire face à la glace, à la neige, aux blizzards mais aussi aux animaux sauvages comme les ours polaires. Face à ces conditions rudes, c’est un mode de vie rudimentaire. Un retour donc à un mode de vie plus traditionnel où la pêche et la chasse sont indispensables à la survie quotidienne. Il faut dire que les ravitaillements dans ce village isolée du monde est très suscinte.

Toutefois pour ces voyageurs et aventuriers, ce choix atypique est une nécessité, surtout pour Eric, scientifique, qui a choisi le terrain que la vie de bureau. C’est avant donc pour remplir sa mission de scientifique que la famille a choisi de s’isolé dans les sphères polaires du globe.

Ils partagent leur quotidien avec les Inuits qui composent à grande majorité les 32,000 habitants de la région du Nunavut au nord du Canada. Cette région porte d’ailleurs les stigmates faits aux peuples autochtones au Canada. En 1953, le gouvernement Canadien décide de coloniser l’Arctique en y envoyant des Inuits pour peuples ces terres hostiles. Toutefois, ce projet tourne à la tragédie en laissant à leur compte les autochtones faire face aux conditions extrèmes de l’hiver polaire. Encore aujourd’hui, les peuples Inuits gardent les séquelles de cette politique discriminatoire canadienne.

L’acculturation avec la culture Inuit et leur tradition de chasse est une véritable découverte pour la famille et leur deux enfants, qui éprouvent un véritable bonheur de vivre dans ce nouvel environnement de vie. Mais cela n’est pas sans difficulté pour les parents surtout pour l’éducation de leurs enfants du fait du manque d’école à proximité, de l’éloignement social mais aussi du danger du milieu de vie.

Ce documentaire est donc une véritable plongé dans un choix de vie atypique loin du monde, l’histoire d’une famille pas comme les autres qui va vivre auprès de ceux qu’un épisode de la Grande Histoire a muselés et déportés, et qui va s’engager dans celle encore en devenir du changement climatique

Titre original : Sur le grand océan blanc

Un film de Hugues de Rosière et Véronique Ovaldé

© 2012, Licensed by TERRANOA