Documentaire

Lucien et Marinette sont des retraités heureux. Ils vivent dans ce joli pavillon de 120 mètres carrés avec jardin. Leur loyer : à peine 300 euros par mois dans un quartier bourgeois. Lucien et Marinette ont choisi de vivre à Phuket en Thaïlande. Ici, la vie est moins chère. C’est la raison pour laquelle de plus en plus de retraités français choisissent de s’installer ici.

Un documentaire de Nicolas Wingler.