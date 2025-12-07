Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...
La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...
Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...
À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...
On sait grâce à l’ADN que tous les chiens descendent du loup et que cela date de 36.000 ans...
Des mélodies obsédantes des chants de baleines aux échos retentissants des battements de queue des puissants cachalots, en passant...
En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...
La mygale Goliath, également connue sous le nom scientifique de Theraphosa blondi, est l’une des créatures les plus impressionnantes...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
Des îles écossaises aux fjords de Norvège et à la volcanique Islande, les animaux sauvages luttent pour subsister malgré...
L’éléphant, le tigre et le singe sont trois animaux vénérés par la culture bouddhiste, majoritaire en Thaïlande, puisque 95%...
Une femelle pour 10 mâles, faut pas se louper
Dans un centre de réhabilitation pour éléphants situé en pleine savane kényane, Roan et Taru, deux frères de 14...
La biologiste Nancy Newhouse lutte farouchement pour la survie des blaireaux dans les Montagnes Rocheuses.
Les dauphins n’ont pas fini de nous surprendre. Bien plus complexes qu’il n’y paraît, ils possèdent des capacités extraordinaires...
Ce premier épisode fait escale dans les deux plus anciennes îles des Caraïbes : Cuba et Hispaniola, aujourd’hui scindée...
En Chine, Min Min la mère panda sur le point de donner naissance à son bébé, mais l’accouchement est...
Au Sri Lanka, sur le site de , les ruines d’une forteresse édifiée par le roi Kasyapa au Vème...
Les poulpes, ces créatures fascinantes des profondeurs marines, sont célèbres pour leurs tentacules incroyablement agiles et polyvalents. Ces appendices...
