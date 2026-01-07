Le chef anglais Dave Myers déguste un petit-déjeuner typique égyptien dans une rue du Caire.
Le chef anglais Dave Myers déguste un petit-déjeuner typique égyptien dans une rue du Caire.
Des tapas haut de gamme pour séduire les riches clients du Palais
Le Poke bowl est le nouveau fast-food à la mode. Venu d’Hawaï, ce plat coloré composé de riz, de...
John a vu sa vie changée avec une pomme
En Inde, ces racines oranges sont très convoitées
L’expression “porc français” s’affiche aujourd’hui sur de nombreux emballages, cartes de restaurants et supports de communication. Elle évoque spontanément...
Un gaz pour changer l’apparence des oranges espagnoles
Jambon, saucisson, pâté en croûte ou fromage de tête… Sur le papier, ça ne fait pas forcément rêver. Pendant...
Le café Kopi Luwak, dont la réputation n’est plus à faire, est fabriqué à partir d’excréments d’animal. C’est un...
Le Château Haut Brion a été construit en 1550 par Jean de Pontac. C’est le seul domaine en dehors...
Pourquoi le lait est-il blanc ? Pourquoi y a-t-il des trous dans le gruyère ? Et pourquoi bat-on le...
En France, plus de 6000 agents très spéciaux sont chargés de contrôler les restaurants, les marchés mais aussi les...
Créés par des journalistes français, les événements et le Guide Fooding ont rendu la cuisine plus branchée que jamais....
Le prosecco a le vent en poupe. Des collines de Vénétie en Italie aux distributeurs français de vin, il...
La plus ancienne pâtisserie de Paris, véritable caverne d’Ali Baba des amateurs de douceurs a été créée en 1730...
Il y en a pour tous les goûts et la concurrence fait rage. Mais que se passe-t-il vraiment en...
Discret, c’est ce que l’on eut dire de Philippe Legendre. Il reprend la cuisine de l’Hôtel Georges 5 à...
A la vue d’une date de péremption dépassée, beaucoup de personnes jettent le produit sans se poser de questions....
Les caves, coteaux et maisons de champagne ont récemment été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Un couronnement pour...
La région grecque de Thessalie est célèbre pour ses magnifiques paysages mais aussi pour le fameux ‘spetzofaï’, un savoureux...
Sucré ou salé, des idées pour vos crumbles …
