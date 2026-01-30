L’invasion des distributeurs automatiques de pain redéfinit l’accès à la baguette dans les campagnes françaises. Ce reportage présente le duel entre les leaders du marché et les inventeurs de machines haute technologie capables de cuire le pain en direct. Du succès des anciens forains du clan Maton à l’automate à 50 000 euros lauréat du concours Lépine, le documentaire dévoile les coulisses d’un business en pleine explosion. Un portrait factuel sur la mutation de la boulangerie artisanale face aux nouvelles exigences du 24h/24. Découvrez comment la technologie tente de sauver la tradition du pain frais.