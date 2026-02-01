Derrière le prix imbattable du poulet à 3 euros le kilo se cache une réalité industrielle glaçante. Élevés en masse, entassés par dizaines de milliers, ces animaux vivent dans des conditions extrêmes où l’infection guette à chaque instant. Pour éviter les pertes, les antibiotiques sont massivement utilisés… au risque de contaminer ce que nous mangeons. Nuggets, cordons bleus, saucisses : que reste-t-il vraiment de la viande dans ces produits ?