Trois hommes, trois trahisons : Michael Bettaney, agent du MI5, œuvre désormais pour le KGB. Aux États-Unis, l’agent de la CIA Aldrich Ames, recruteur de transfuges du KGB, miné par l’alcool et les dettes, prend contact avec les Soviétiques. De son côté, Oleg Gordievsky, taupe à l’antenne du KGB de Londres, craint d’avoir été percé à jour.

À la mi-novembre 1982, Margaret Thatcher décide de se rendre à Moscou pour assister aux funérailles de Brejnev. Deux ans plus tard, en décembre 1984, Gorbatchev, l’homme fort du Kremlin, répondant à l’invitation de la Première ministre, effectue un voyage d’une semaine en Grande-Bretagne. Ces deux visites sont largement préparées, en sous-main, par les services secrets britanniques ; les Anglais profitent par exemple de la venue de Gorbatchev pour fournir à Gordievsky des informations cruciales afin de favoriser son avancement. Mais Aldrich Ames et la CIA mettent la main sur la liste des diplomates soviétiques travaillant à Londres, et identifient Gordievsky…

