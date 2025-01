Documentaire

Depuis deux mille ans, Marie a pris d’innombrables visages. Tour à tour politique, muse ou protectrice, cette Vierge bénie entre toutes les femmes raconte en creux l’histoire des sociétés qui la vénèrent. Un large éventail de spécialistes interroge le visage sibyllin et protéiforme de la mère de Jésus.

La plus ancienne représentation de Marie remonte au IIIe siècle. Sur une paroi des catacombes de Priscille, à Rome, on discerne la silhouette d’une femme portant un enfant sur ses genoux. D’abord considérée comme la génitrice d’un Messie dont la parole se répand dans le monde romain, Marie devient Theotokos, mère de Dieu, lorsque le christianisme devient la religion officielle de l’empire. S’affirme alors progressivement la doctrine de sa virginité perpétuelle, lui conférant le rôle de nouvelle Ève rachetant le péché de l’humanité. En parallèle, l’islam en fait la seule femme nommée dans le Coran. Au tournant du millénaire, elle est représentée en Vierge majestueuse, hiératique et assise sur un trône, symbolisant la puissance d’une Église en plein remaniement. Dans la seconde partie du Moyen Âge, le visage de Marie s’humanise. La mère protectrice se double, pour les peintres de la Renaissance, d’une muse, blonde et diaphane, incarnant les canons d’un idéal féminin.

Marie a-t-elle encore quelque chose à nous dire ? C’est la question posée par la réalisatrice Isabelle Brocard qui s’appuie pour y répondre sur les éclairages d’un large éventail de spécialistes : théologiens, historiens de l’art, conservateurs de musée, psychanalystes, anthropologues… À travers deux épisodes retraçant près de deux mille ans d’histoire, elle interroge le visage sibyllin et protéiforme de la mère de Jésus, détaillant les différents rôles qu’elle a endossés à travers les siècles pour servir l’Église, les nations ou le patriarcat. On a fait dire à Marie ce qu’on voulait, explique la réalisatrice, qui ausculte cette figure éminemment plastique, reflet des peuples qui lui vouent un culte et réceptacle des représentations que chacun mobilise en fonction des contextes et des besoins. Avant qu’elle devienne une égérie de la pop culture et une source d’inspiration pour les artistes contemporains qui vont donner une voix libre et singulière à cette icône jusque-là silencieuse.

Documentaire d’Isabelle Brocard (France, 2022, 54mn)

Documentaire disponible jusqu’au 04/02/2025