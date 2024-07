Documentaire



Pendant trois mois, nous avons suivi la vie quotidienne de surveillants dans les prisons françaises. Une plongée dans un monde où tout repose sur la vigilance de ces hommes qui, en plus de la surpopulation, doivent gérer un nombre grandissant de détenus psychologiquement fragiles. En France, aujourd’hui, on estime qu’au moins un prisonnier sur cinq souffre de maladie mentale ! De l’avis de nombreux médecins, ils ne devraient pas être incarcérés, mais soignés dans des hôpitaux psychiatriques adaptés. Faute de place, ils ne sont pas séparés des autres prisonniers, et se retrouvent dans les mêmes quartiers voire les mêmes cellules. Dans quelles conditions les gardiens de prisons vivent-ils cette situation de plus en plus tendue ? Comment sont-ils formés pour faire face à ces détenus qui souffrent de pathologies mentales ? Enfin, pour faire face aux détenus les plus dangereux, le ministère de la Justice a créé les ERIS (équipes régionales d’interventions et de sécurité), des gardiens de prison d’élite, chargés aussi bien de faire face aux émeutes que de maîtriser un forcené qui a perdu la raison. Comment se préparent-ils aux différents scénarios catastrophe de prisons sous haute tension ?

Réalisateur : Ghislaine Buffard