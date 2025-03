Documentaire

Après des mois de négociations PAPILLON a obtenu un visa pour se rendre en Syrie où la propagande tourne à plein régime. Après avoir investi Twitter, Facebook, Instagram et les interviews dites exclusives aux médias étrangers, Bachar El Assad mise maintenant sur le vélo pour se présenter comme un homme de paix et surtout l’ultime recours contre l’Etat islamique. A Damas, notre équipe est partie à la rencontre de cyclistes amateurs et en a profité pour se glisser dans le peloton afin de décrypter cette stratégie de communication. Des images rares et instructives. Un documentaire de l’Effet Papillon.