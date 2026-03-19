Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin, circonscrire l’espace. La température hivernale descend jusqu’à -35°C et l’air contient 35 à 40% moins d’oxygène qu’au niveau de la mer. C’est dans cet environnement hostile que l’antilope tibétaine, aussi appelée chirus, entreprend à chaque printemps une mystérieuse migration dont le but est de donner la vie. Mais depuis quelques années, la ligne de chemin de fer Pékin-Lhassa coupe leur route.
Un film de Guillaume Levis