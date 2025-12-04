Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Un des plus grands prédateurs de tous les temps.
Quand un zébreau risque de devenir un étalon rival, le chef du troupeau n’hésite pas à l’attaquer sous les...
Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés...
L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...
Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?
Un monde sans insectes serait une catastrophe écologique d’une ampleur difficilement imaginable. Ces petites créatures, souvent jugées insignifiantes ou...
C’est mignon au début, moins à la fin.
Dans la source chaude, à la bien.
Le matin du 26 décembre 2004, quelques heures avant que le tsunami dévastateur ne frappe les côtes de l’océan...
Quels sont les ancêtres des oiseaux ? Le débat est relancé depuis une vingtaine d’années par la découverte dans...
Janis Carter est une primatologue hors du commun. En Gambie, elle a vécu seule sur une île avec un...
Bienvenue dans les coulisses de l’aquarium de Nouméa ! Découvrez comment y sont entretenus les bassins, ce que mangent...
La survie de l’espèce dépend des louveteaux. Seule la moitié d’entre eux atteint l’âge adulte.
Le poisson archer a une technique bien particulière pour attraper des insectes.
L’Epagneul Breton : Excellent chien de chasse dans les marais, l’Epagneul Breton se faufile partout avec agilité, l’instinct aux...
L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...
Dans le sanctuaire de la Fondation Fauna, Gloria Grow héberge des centaines d’animaux rejetés ou maltraités. Elle soigne aussi...
Qu’avons-nous en commun avec nos cousins primates ? À travers l’étude de leurs comportements, ce documentaire scientifique explore l’histoire...
Origine des races, eugénisme, impact sur le comportement et les tares, expériences entre loup et chien. Plus qu’aucune autre espèce...
Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie...
Entre Sydney et Brisbane, un périple le long de la côte Est australienne, au bord du Pacifique. Christine, Ludovic...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site