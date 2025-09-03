Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cet homme a consacré sa vie au monstre du Loch Ness Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.

Documentaire Le Mothman – Créatures de légendes À Point Pleasant, en Virginie occidentale, se cache un homme ailé, dont les yeux brillent d’un rouge féroce, connu...

Documentaire Champ, le plus vieux monstre d’Amérique – Créatures de Légendes Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....

Documentaire Bhoutan, à la poursuite du Yéti Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte...

Article A la recherche de Bigfoot L’un des plus grands mystères du monde moderne qui continue de fasciner les amateurs de l’occulte est la légende...

Documentaire Storsie, mystère dans les eaux gelées de Suède – Créatures de Légendes Le nord de la Suède cache un secret qui, pendant des siècles, n’a été connu que des habitants de...

Documentaire La bête du Gévaudan La bête du Gévaudan était une créature énigmatique qui a terrorisé les habitants de l’actuelle Lozère au 18e siècle....

Documentaire A la poursuite du Yéti Le yéti : un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité, au Bhoutan. Il aurait une...

Documentaire L’abominable homme des bois Ce documentaire enquête sur les traces de Big Foot : cette étrange créature, à mi-chemin entre l’homme et le singe,...

Documentaire Dossiers Mystères – Plus grand que nature Quelle est cette gigantesque créature toute velue qui s’est précipitée dans une résidence de Ruby Creek en Colombie-Britannique? Nul ne...

Documentaire Forces Obscures – Monstres terrestres et créatures fabuleuses Périodiquement, des gens rapportent avoir observé des créatures qui échappent à toute identification zoologique. Certaines de ces « bêtes » sont...

Documentaire Sasquatch : légende et science Des experts issus de différents domaines scientifiques s’interrogent sur le cousin américain du yéti, le » sasquatch » :...

Documentaire Yéti, y es-tu ? Pour la première fois depuis plus d’un siècle, les légendes et les témoignages parfois loufoques sur le yéti font...

Documentaire Faut-il y croire ? Le monstre du Loch Ness Le célèbre Nessie, le monstre du Loch Ness, est une des créatures mystérieuses les plus célèbres au monde. Peut-on...

Documentaire Les tueurs de la vallée du grand rift Dans les grands lacs de la vallée du grand rift africain, Jeremy Wade découvre le mputa, que l’on connaît...

Documentaire Le Hodag, le monstre du Wisconsin – Créatures de Légendes La ville de Rhinelander, dans le Wisconsin, est unie par la légende locale d’une créature froide avec des écailles,...

Documentaire Sur la piste du mégapiranha Prises sur le vif, des images étonnantes et spectaculaires de l’un des plus mystérieux et des plus impressionnants prédateurs...

Documentaire Paranormal Files – Les monstres les plus terrifiants de la planète (2/2) Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...

Documentaire Destination Vérité – Le mamlambo et le tokoloshe Dans cet épisode, Josh Gate et son équipe mènent l’enquête en Afrique du Sud pour essayer d’y dénicher deux...