Documentaire Sur les traces du Big Foot – Créatures de Légendes Qu’il soit connu sous le nom de Bigfoot, Sasquatch, Yeti ou l’Abominable Snowman, le monstre bipède ressemblant à un...

Documentaire Cet homme a consacré sa vie au monstre du Loch Ness Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.

Documentaire Le Mothman – Créatures de légendes À Point Pleasant, en Virginie occidentale, se cache un homme ailé, dont les yeux brillent d’un rouge féroce, connu...

Documentaire Champ, le plus vieux monstre d’Amérique – Créatures de Légendes Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....

Documentaire Bhoutan, à la poursuite du Yéti Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte...

Article A la recherche de Bigfoot L’un des plus grands mystères du monde moderne qui continue de fasciner les amateurs de l’occulte est la légende...

Documentaire Storsie, mystère dans les eaux gelées de Suède – Créatures de Légendes Le nord de la Suède cache un secret qui, pendant des siècles, n’a été connu que des habitants de...

Documentaire Le mystère des éléphants géants Les sédiments fossiles de 120 000 ans d’âge exhumés sur le site de Neumark-Nord, en Allemagne, sont d’une incroyable...

Documentaire River Monsters – Salamandre japonaise Le pêcheur de l’extrême, Jeremy Wade, continue de parcourir le monde en quête de poissons d’eau douce mortels, tout...

Documentaire Paranormal Files – Les monstres les plus terrifiants de la planète (1/2) Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...

Documentaire Forces obscures – Créatures étranges \r

Le terme de cryptozoologie désigne l’étude des animaux dont l’existence même est sujette à caution, tels le « dauphin...

Documentaire Le chupacabra Il frappe la nuit… Ses victimes sont des volailles et du bétail et il laisse derrière lui des traces...

Documentaire Dossiers Mystères – Plus grand que nature Quelle est cette gigantesque créature toute velue qui s’est précipitée dans une résidence de Ruby Creek en Colombie-Britannique? Nul ne...

Documentaire Sasquatch : légende et science Des experts issus de différents domaines scientifiques s’interrogent sur le cousin américain du yéti, le » sasquatch » :...

Documentaire Dossiers Mystères – Bêtes étranges Réalisé dans les pays industrialisés, un récent sondage affirme que 50% des gens croient avoir vécu une expérience paranormale…...

Documentaire Le monstre du Lagarfljot, le mystérieux ver géant d’Islande Les rapports sur un monstrueux ver du lac Iclandis, connu sous le nom de Lagarflot, font l’objet d’une enquête....

Documentaire En quête de monstres, la créature du Mékong Richard Terry s’aventure en Thaïlande, le long du Mékong, où une créature aquatique attaque les baigneurs en eaux peu...

Documentaire La légende du Chupacabra De nombreux animaux inconnus vivent encore sur Terre et refont surface à différentes occasions. D’autres sont tout simplement inventés...