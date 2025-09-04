Podcast

Le 28 mars 1977, à Domèvre-sur-Durbion, près d’Épinal, au contact de l’imposant massif des Vosges, un berger expérimenté, se dirige vers une étable aux portes battantes. Ce refuge pour le bétail les jours de tempête et de froid, et la prairie adjacente, permettent à son troupeau de brebis de se défouler.

À son arrivée, il constate que 7 de ses bêtes jonchent le sol, tuées de la pire des manières. Égorgées pour la plupart, éventrées pour les autres. Ce qui interroge tout de suite le berger, c’est le fait que, parmi toutes celles qui ont été massacrées, une seule a été dévorée. Toutes les autres, au contraire, baignent dans leur sang. À l’exception du coup fatal, elles sont intactes. Cette minutie-là a quelque chose de… particulier. C’est comme si l’animal qui venait de tuer l’avait fait non par faim, non par nécessité, mais par plaisir. Un phénomène qui n’est pas courant…

L’homme avertit les habitants de l’attaque mais les autres bergers pensent à un chien errant. Alors comment aurait-il pu ouvrir les portes battantes ? La bête devait être plus grosse, plus intelligente et sournoise.

Deux jours plus tard et quelques kilomètres plus loin, c’est un cheptel entier de 11 brebis et leurs petits qui est mis à mort de la même manière. Là encore, pas de réaction… Le lendemain, 1er avril, ce qui aurait bien pu être une farce ne fait rire personne : des promeneurs tombent nez-à-nez, dans les chemins de Romont, sur le corps d’une biche égorgée. Cette fois, les soupçons s’intensifient.

Ce n’est que le 9 avril 1977 que la région tombe dans une incroyable sinistrose. À Moriville, au petit matin, 26 brebis et agneaux sont retrouvés massacrés, avec une force telle que ceux qui découvrent les corps en sont particulièrement choqués. Les rumeurs et les bruits, déjà, fusent dans les villages et dans les maisons. Au coin du feu, on n’hésite plus à parler de cette Bête, qui serait comme un loup géant aux dents de fauve. Et qui, comble de l’horreur, tue par plaisir, ne mangeant qu’une seule de ses victimes par attaque. Il y a de quoi déclencher dans le village une vague de panique, une peur si bleue qu’elle vous terrorise et vous empêche de vous mouvoir. Et puis, celle qu’on appelle “la Bête”, se contente pour le moment d’attaquer des troupeaux isolés…

Mais si, comme la Bête du Gévaudan, elle commençait à s’attaquer aux enfants et aux plus faibles ? Après tout, il y a de nombreux promeneurs en vadrouille dans les forêts de la région.

Face à la menace, et à la terrible crainte gagnant les cœurs, les autorités ne vont pas avoir le choix : il faut agir, et vite. Cela tombe bien. Un groupement de chasseurs s’est décidé à cerner l’animal dans un périmètre restreint. Ils s’efforcent de calculer sa position possible, afin d’organiser ce qui aurait déjà dû être fait depuis plusieurs jours : une battue. Les différents maires et conseillers municipaux des communes concernées se réunissent, élaborent des stratégies, et discutent de la marche à suivre.

Cette bête ne peut pas être un chien qu’un propriétaire inconscient laisserait aller à droite à gauche. Un loup enragé ? Peut-être, ca on en a déjà vu. Un fauve échappé d’un cirque ? C’est déjà moins probable. Un monstre, alors ? Ceux qui ont constaté les dégâts sur les corps des animaux attaqués savent qu’ils n’ont jamais rien vu de pareil.

La zone d’action n’est pas difficile à délimiter. La Bête ne peut être que dans la forêt de Rambervillers. Ce sont des hectares et des hectares de bois à couvrir, certes. Mais derrière la peur qui tenaille tous les estomacs se cache une détermination sans faille : celle de retrouver la Bête des Vosges.

La presse rentre dans le jeu et toute la région finit par se passionner pour le dossier. Il faut dire que dans les années 1970, rares sont ceux qui pensaient avoir affaire à une Bête du Gévaudan ressuscitée. Alors a-t-on affaire à un monstre ? Quelles ont été les suites de cette sinistre affaire ?