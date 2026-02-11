Documentaire

Aux confins du Cameroun, un chercheur français obsessionnel part sur les traces d’un animal invisible. Une quête quasi-mystique et un voyage ironique dans une interzone entre fantasmes zoologistes, impuissance de la science et système de croyances africain.

Depuis plus de vingt ans, il le cherche et ne le trouve pas. Cryptozoologue, Michel Ballot croit en l’existence de mammifères encore inconnus de la science qui habiteraient certains confins de la planète. Dans la forêt tropicale camerounaise, sa quête a pour nom le mokélé-mbembé, le « dernier dragon d’Afrique » : une tête de serpent, une longue queue fine et de courtes pattes munies de trois griffes. Malgré les témoignages et plusieurs expéditions autofinancées, le Français n’est jamais parvenu à voir la créature de ses propres yeux. Il décide alors d’une ultime tentative en convoquant les pratiques locales qu’on lui recommande depuis longtemps. Il s’adresse à Médès, un initié qui maîtrise la communication avec les êtres qu’on ne voit pas et qui sait s’orienter dans le monde invisible. Michel Ballot s’associe aussi avec Blaise Mann, un énigmatique pisteur qui excelle à déchiffrer la forêt et à échanger avec les animaux.

Après tant de chemins qui ne mènent nulle part, de théories qui jamais ne se valident dans le réel de la jungle camerounaise, Michel Ballot comprend que sa recherche n’aboutira que par la voie mystique, s’il la déleste de ses prétentions scientifiques et de ses réflexes de zoologiste. Le mokélé-mbembé existe sans doute, mais enfanté par la tradition, tapi dans les ténèbres et parmi les esprits, comme un fantôme surgi du passé. À ce titre, Anamocot – La réponse de la mygale est une envoûtante « terre du milieu », où se rejoignent et s’entrechoquent cultures africaine et occidentale comme deux fleuves aux courants antagonistes. Michel Ballot se heurte alors à d’évidentes résistances et manipulations (attestées par les micros indiscrets de la réalisatrice Marie Voignier), car sa démarche dans le domaine du sacré se perçoit comme une intrusion dans un espace d’opposition historique à l’autorité administrative et coloniale. Renonçant à apercevoir, il devra apprendre à voir autrement, avec une clairvoyance nouvelle, ce que ses « caméras-pièges » installées dans la forêt enregistrent à l’aveugle : une nature à la force transcendante, indifférente aux fantasmes d’un chercheur plus ou moins fantaisiste, qui, par son étrange obsession, était prêt sans le savoir à quitter les quais trop étroits du rationnel.

Documentaire de Marie Voignier (France/Cameroun, 2025, 1h29mn) documentaire disponible jusqu’au 15/08/2026