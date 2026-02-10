Conférence

Un fait divers a captivé le Japon dans les années 1970 : l’apparition d’une créature mystérieuse dans les forêts du département de Hiroshima, que l’on surnomma Hibagon. De nombreuses personnes ont affirmé avoir vu cette créature dans les environs du mont Hiba. Des traces physiques de son passage ont été retrouvées, essentiellement des empreintes de pas et quelques dommages sur la végétation. La collecte de ces éléments et l’enquête sont à l’époque confiées à un service municipal, créé pour l’occasion. Un fonctionnaire fut en charge de ce dossier et mena les reconstitutions. 40 ans plus tard, il publie ses mémoires afin de partager son souvenir de cette affaire.

Grégory Beaussart, qui a mené une enquête ethnographique sur les pratiques des communautés de cryptozoologues en France et au Japon, a collecté des données factuelles sur ce dossier. Pourrait-il s’agir d’un représentant d’une espèce connue de la science que l’on pensait disparu, du type Gigantopithecus?

À la croisée entre réalité scientifique et mythe robuste, analysons ensemble un récit récent d’hominidés cryptides s’approchant des légendes du yéti ou du sasquatch nord-américain.