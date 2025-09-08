Podcast

En 1957, une expédition hors du commun est mise sur pied par Tom Slick, un milliardaire texan dans les coins les plus reculés des montagnes de l’Himalaya au Népal. L’objectif est des ramener des preuves concrètes de l’existence de l’abominable homme des neiges. Peter Byrne, sous-chef de l’expédition, consigne dans ses notes, de nombreux témoignages des habitants de la région qui auraient vu cet être fantastique.

Il est difficile aujourd’hui d’imaginer à quel point le yéti, plus connu chez nous sous le nom d’abominable homme des neiges, était une star médiatique dans les années 50. C’est la période des grandes expéditions qui tentent à l’époque de gravir les sommets de l’Himalaya. Et lors de ces expéditions, les alpinistes entendaient les populations locales, raconter des histoires concernant une créature bipède, effrayante et poilue : le yéti.

Pourtant, les témoignages concernant cet abominable homme des neiges, étaient déjà nombreux, bien avant le 20e siècle. Les premiers alpinistes qui entendent parler du yéti sont perplexes : s’agit-il d’une croyance ancestrale ou bien d’un animal inconnu ? Le fait qu’il serait bipède et ressemblerait à une sorte d’homme-singe excite les imaginations. Et ce qui va rendre le dossier du yéti encore plus intrigant, ce sont les pistes d’empreintes qu’il laisse derrière lui. Pour Benoit Grison, c’est une de ces fameuses pistes qui va enflammer l’imagination des Européens dans les années 20.

En 1921, Howard Bury, alpiniste émérite qui participe à l’expédition britannique de reconnaissance de l’Everest, observe des empreintes ambiguës. Aujourd’hui, on pense qu’il s’agissait d’empreintes d’ours ou de loups déformées par la neige.

Mais à l’époque, il est intrigué par ce qu’il voit et montre ces empreintes à ces sherpas qui lui disent qu’il s’agit des traces du metoh-kangmi. Ce qu’on pourrait traduire par ‘Homme sauvage qui vit dans la neige’. Bury transmet le compte rendu de son expédition à un journal appelé le Calcuta Statesman, et là, un journaliste trouve la formule trop plate et la remplace par ‘Abominable homme des neiges ‘ plus vendeuse ».

La formule va faire mouche ! Elle est adoptée directement par les médias du monde entier, et aussi par la BD belge : Tintin au Tibet est une référence en la matière, le Yeti étant capable de traverser les tempêtes de neige sans encombre. Mais la formule est pourtant fausse : si cet animal inconnu existe encore dans les sommets de l’Himalaya, il s’agirait sans doute d’un grand singe anthropoïde et certainement pas d’un homme sauvage. Mais le mal est fait, dorénavant on ne parlera plus que de » L’abominable homme des neiges » et de nombreuses expéditions vont être mises sur pied afin de découvrir le fameux » chaînon manquant » qui terrorise les Népalais. Cet homme des neiges serait-il un homo erectus qui aurait évolué parallèlement à notre espèce ?

De nos jours, pour certains chercheurs, l’existence du Yéti ne fait plus de doute, mais on se méprend sur ce qu’il est réellement depuis le début, nous sommes en fait face à un » abominable ours des neiges « . Mais d’autres sont plus optimistes et pensent qu’il est encore possible de découvrir dans les lointaines montagnes de l’Himalaya non pas un ours brun, comme les échantillons de poils retrouvés semblent l’indiquer, mais un grand singe anthropoïde inconnu.