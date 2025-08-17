Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Champ, le plus vieux monstre d’Amérique – Créatures de Légendes Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....

Documentaire Bhoutan, à la poursuite du Yéti Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte...

Article A la recherche de Bigfoot L’un des plus grands mystères du monde moderne qui continue de fasciner les amateurs de l’occulte est la légende...

Documentaire Storsie, mystère dans les eaux gelées de Suède – Créatures de Légendes Le nord de la Suède cache un secret qui, pendant des siècles, n’a été connu que des habitants de...

Documentaire La bête du Gévaudan La bête du Gévaudan était une créature énigmatique qui a terrorisé les habitants de l’actuelle Lozère au 18e siècle....

Documentaire A la poursuite du Yéti Le yéti : un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité, au Bhoutan. Il aurait une...

Documentaire Normie, l’alligator géant de Californie – Créatures de Légendes Dans le lac Norman, en Californie du Nord, se trouve Normie, un monstre lacustre qui ressemble à un alligator...

Documentaire Bownessie, le monstre du lac Windermere – Créatures de Légendes Une série d’observations récentes de Bownessie, une étrange créature ressemblant à un serpent, dans le lac Windermere en Angleterre,...

Documentaire En quête de monstres, le mapinguari Les récits des villageois de l’Amazonie décrivent le mapinguari comme une créature poilue de grande taille, qui attaque avec...

Documentaire River Monsters – Le tueur du Congo Selon la légende, l’esprit hantant les bords du fleuve Congo attirerait les pêcheurs hors de leur embarcation et les...

Documentaire Big Foot : en quête de preuves Nombre de témoins auraient aperçu Big Foot, mi-homme mi-bête, rôdant dans les forêts du Nord Ouest de l’Amérique, mais...

Documentaire Le chupacabra, la bête sanguinaire Le Chupacabra fait son apparition autour de 1992, lorsque des journaux portoricain, El Vocero et El Nuevo Dia, commencèrent à rapporter la mort de...

Documentaire Dossiers Mystères – Mystères & légendes d’ici Certains mystères sont si incroyables qu’ils dépassent l’entendement. Ils sont impossibles et pourtant ceux qui ont vécu ces mystères...

Documentaire Monstre du Loch Ness, nouvelles révélations sur la légende Le monstre du Loch Ness désigne un hypothétique animal aquatique et terrestre supposé vivre dans le Loch Ness, un...

Documentaire Loch Ness – Le Monstre De forme très allongée, le loch s’étend sur environ 39 km1. Sa largeur varie de 1,2 à 3 km...

Documentaire La bête du Gévaudan – Autopsie d’un mythe Qui ne connait pas cette célèbre histoire ? Celle de cette bête féroce et inconnue, qui aurait terrorisé la...

Documentaire Forces obscures – Créatures étranges \r

Le terme de cryptozoologie désigne l’étude des animaux dont l’existence même est sujette à caution, tels le « dauphin...

Documentaire Dossiers Mystères – Plus grand que nature Quelle est cette gigantesque créature toute velue qui s’est précipitée dans une résidence de Ruby Creek en Colombie-Britannique? Nul ne...

Documentaire Le Gévaudan – Sur les traces de la Bête Sophie sillonne la Lozère sur les traces de la «bête» du Gévaudan, un mystère resté intact depuis le XVIIIe...