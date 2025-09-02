Quand il était petit, Steve Feltham pensait que le fameux monstre était en réalité un plésiosaure.
À Point Pleasant, en Virginie occidentale, se cache un homme ailé, dont les yeux brillent d’un rouge féroce, connu...
Dans le lac Champlain, des récits fascinants et des témoignages racontent l’histoire de Champ, le plus vieux monstre d’Amérique....
Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte...
L’un des plus grands mystères du monde moderne qui continue de fasciner les amateurs de l’occulte est la légende...
Le nord de la Suède cache un secret qui, pendant des siècles, n’a été connu que des habitants de...
La bête du Gévaudan était une créature énigmatique qui a terrorisé les habitants de l’actuelle Lozère au 18e siècle....
Dans le lac Norman, en Californie du Nord, se trouve Normie, un monstre lacustre qui ressemble à un alligator...
En 1958, un conducteur d’engin découvrit en Californie du Nord une gigantesque empreinte de pied semblable à celle d’un...
Depuis la nuit des temps, des témoignages affluent, beaucoup pensent en effet avoir aperçu des créatures ignorées, inconnues. Des...
Pour la première fois, le Yéti fait l’objet d’études scientifiques de pointe. Cet être mythique existe-t-il ? Une enquête...
Les rapports sur un monstrueux ver du lac Iclandis, connu sous le nom de Lagarflot, font l’objet d’une enquête....
Le légende du monstre du Loch Ness est un fabuleux mystère qui perdure à travers les temps. Depuis des...
Saison 01 – épisode 03. Documentaire sur un monstre lacustre photographié dans le lac de Raystown et sur un...
Ce documentaire enquête sur les traces de Big Foot : cette étrange créature, à mi-chemin entre l’homme et le singe,...
Christian nous raconte la vraie histoire du BigFoot et nous présente la copie originale du seul film de la...
Depuis toujours des monstres sanguinaires inspirent contes et légendes. Seulement, ils apparaîtraient ailleurs que dans notre imagination… Des créatures...
Au coeur des Appalaches, une équipe de secours tente de sauver un groupe parti en excursion ; les sauveteurs...
Les récits des villageois de l’Amazonie décrivent le mapinguari comme une créature poilue de grande taille, qui attaque avec...
À en croire les nombreux témoignages, plusieurs grands lacs canadiens abriteraient d’étonnantes bêtes aquatiques : les lacs Okanagan (C.B.),...
