Podcast

Critiques intérieures, exigences constantes, perfectionnisme… Et si nous étions, sans le savoir, nos pires ennemis ? Xavier Pitois reçoit Géraldyne Prévot-Gigant, psychopraticienne, conférencière et autrice, pour explorer les mécanismes de l’auto-maltraitance émotionnelle. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous accorder de la bienveillance ? D’où viennent ces voix intérieures qui nous jugent, nous limitent, nous culpabilisent ? Et surtout, comment s’en libérer ? Grâce à des éclairages psychologiques profonds et des exercices concrets, Géraldyne Prévot-Gigant nous guide sur un chemin de réconciliation avec soi-même, pour enfin transformer le regard que nous portons sur notre propre personne.