Article 5 documentaires portant sur la santé mentale à suivre absolument Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale...

Podcast Fabrique de la ville et santé mentale Lieu de concentration des services, des emplois, des établissements scolaires et des établissements de santé, elles attirent un nombre...

Conférence Oser, recevoir des critiques Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux...

Documentaire Le bénévolat rend heureux Le bénévolat, ça pourrait être complètement ringard dans une société centrée sur l’individu… or il se porte bien en...

Podcast Se fabriquer des souvenirs d’amour Pourquoi s’engager sur le chemin de la connaissance de soi ? Quelle différence entre Dieu et le divin ?...

Podcast Notre manque de communication nous rend-il toxique ? Dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles ou au sein des collectifs que nous fréquentons, le conflit et le ressentiment...

Conférence Comment oser parler à n’importe qui Avez-vous déjà regretté quelque chose que vous n’avez pas osé faire ? De ne pas avoir osé parler à...

Conférence Libre arbitre et déterminisme Dans le cadre du cycle de conférences « Chercheurs à la BU », Cyrille Michon a donné une conférence intitulée « Libre...

Podcast Se réapproprier sa vie avec Laurent Gounelle Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Laurent Gounelle, écrivain. Et si le pouvoir de décision était essentiel à notre humanité...

Article Astuces pour cultiver un état d’esprit positif Cultiver un état d’esprit positif est fondamental pour traverser les défis de la vie avec sérénité. Ce type de...

Article La solitude est-elle devenue un mal moderne ? La solitude, autrefois synonyme de recueillement et de liberté, semble aujourd’hui s’être muée en un fléau silencieux qui touche...

Documentaire Xenius – Qu’est-ce que l’amitié ? Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Documentaire Et si on ne faisait pas son deuil ? Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...

Podcast Challenger son mental pour dépasser ses limites avec Geoffrey Brochet Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur...

Documentaire J’ai mal à ma terre C’est une souffrance dont on a conscience depuis peu et qui touche de plus en plus de gens :...

Documentaire L’importance de la créativité Il existe mille et une façons de développer une pensée créative. Grâce à des jouets, en créant des oeuvres...

Documentaire Pédopsychiatrie, le cri d’alarme des médecins Les pédopsychologues tirent la sonnette d’alarme : depuis le premier confinement, de nombreux enfants s’accommodent mal des restrictions sanitaires,...

Documentaire Elvis– Le magnétisme d’une idole Du charme à la manipulation, la séduction est un puissant instrument de pouvoir, influant parfois sur le cours de...