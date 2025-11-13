Loin de ces creuses injonctions à rire qui pullulent dans l’espace médiatique et festif, il existe une longue tradition médicale louant les bienfaits du rire et de la joie. De la Bible aux thérapeutes d’aujourd’hui, en passant par Hippocrate et François Rabelais, le rire est préconisé comme premier pas vers le traitement de la maladie. Certes il ne peut, à lui seul, remédier à tous les tourments du corps et de l’esprit. Il n’en demeure pas moins que dans les moments de détresse, de souffrance, face aux accidents de l’existence, le sens de l’humour est bel et bien une ressource salvatrice. Tel est le thème de cette conférence : le rire qui aide à grandir, à se reconstruire, à soigner la vie.