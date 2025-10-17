Ils ont été condamnés pour violences conjugales et doivent suivre un stage de responsabilisation. Avec des éducateurs, ils s’interrogent...
Elle a tout perdu : sa maison, son couple, sa stabilité. Mais pour ses enfants, Élisabeth ne lâche rien....
Dans notre pays, les seniors subissent régulièrement des discriminations liées à leur âge. Pour certains, les aînés seraient inutiles,...
Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...
La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...
Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...
Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...
Trois familles XXL, trois choix de vie : campagne, adoption et traditions. Découvrez comment elles parient sur l’avenir malgré...
La toute première fois…à l’école. Rite de passage, il s’agit d’un jour inoubliable pour les petits qui vont commencer...
Malgré les 20 années qui les séparent, Bruno et Laëtitia ont connu le coup de foudre. Bruno a quitté...
Ce film explore les différentes phases de l’amour en examinant la polygamie et la fidélité à travers le prisme...
St-Jeure-d’Ay, c’est un village ouvrier de 500 habitants du nord de l’Ardèche. Les bedos au cœur vert, un groupe...
Fini les mères-poules, voici venues les «mamans tigres». Leur crédo : dans un monde toujours plus compétitif, il faut...
Elle a le record du nombre d’enfants en Europe.
Une relation saine n’est pas une chose ponctuelle, vous devez entretenir l’étincelle. Vous ne devez pas attendre qu’il y...
Depuis plus de vingt ans, Songho suit un traitement pour soigner sa schizophrénie à l’Hôpital Psychiatrique de Thiaroye au...
Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné....
Dès le début du confinement, la ville de New York a prévenu ses habitants : « Le partenaire sexuel le...
Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille...
Au salon du mariage, ils ne passent pas inaperçus ! Ces deux entrepreneurs rameutent la foule grâce à leurs...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site