Documentaire Parler pour ne plus frapper Ils ont été condamnés pour violences conjugales et doivent suivre un stage de responsabilisation. Avec des éducateurs, ils s’interrogent...

Documentaire Une mère face à la rue : son combat pour ses enfants Elle a tout perdu : sa maison, son couple, sa stabilité. Mais pour ses enfants, Élisabeth ne lâche rien....

Documentaire Ces seniors qu’on ignore Dans notre pays, les seniors subissent régulièrement des discriminations liées à leur âge. Pour certains, les aînés seraient inutiles,...

Article Comment les écrans bouleversent les relations familiales Les écrans ont envahi nos vies à une vitesse fulgurante. Télévisions, smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles… ils sont devenus...

Conférence Initiation à la généalogie La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...

Conférence Lire et écrire en classe de CP Franck Ramus, membre du Conseil scientifique de l’éducation nationale, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique...

Article Le couple moderne : indépendance ou désunion programmée ? Au fil des décennies, la notion de couple a profondément évolué. Jadis fondée sur la complémentarité et la dépendance...

Documentaire Jean-Baptiste et Élisabeth, 10 enfants élevés dans la foi Trois familles XXL, trois choix de vie : campagne, adoption et traditions. Découvrez comment elles parient sur l’avenir malgré...

Documentaire S’aimer avec 20 ans d’écart Malgré les 20 années qui les séparent, Bruno et Laëtitia ont connu le coup de foudre. Bruno a quitté...

Documentaire Du baiser au baiser : polygames… mais fidèles Ce film explore les différentes phases de l’amour en examinant la polygamie et la fidélité à travers le prisme...

Documentaire Les bedos au coeur vert St-Jeure-d’Ay, c’est un village ouvrier de 500 habitants du nord de l’Ardèche. Les bedos au cœur vert, un groupe...

Article Couple : comment rallumer la flamme ? Une relation saine n’est pas une chose ponctuelle, vous devez entretenir l’étincelle. Vous ne devez pas attendre qu’il y...

Documentaire Songho a envie de faire un disque Depuis plus de vingt ans, Songho suit un traitement pour soigner sa schizophrénie à l’Hôpital Psychiatrique de Thiaroye au...

Documentaire Héritages : quand les familles se déchirent Hériter, y compris d’un inconnu, c’est généralement une aubaine, mais cela peut aussi parfois se transformer en cadeau empoisonné....

Documentaire Les relations amoureuses pendant le Covid-19 Dès le début du confinement, la ville de New York a prévenu ses habitants : « Le partenaire sexuel le...

Documentaire 15 ans, à la recherche d’une famille d’accueil Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille...