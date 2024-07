Documentaire

L’énergie de la foi. Seule la danse immerge, au fil d’une année, dans le quotidien d’élèves de troisième année du prestigieux Conservatoire de Paris. De doutes en moments d’euphorie, des cours à la scène, ils se cherchent, progressent et s’épanouissent dans la « magie du mouvement », avec la « même sensation que quand on tombe amoureux ». Entre discipline de fer et volupté, quête de liberté et exigence, tous témoignent d’une féroce énergie et d’une foi profonde dans la danse, faisant corps ensemble. Filmée au cœur de l’action, une série touchante sur la construction de jeunes artistes, qui raconte aussi les révolutions de genres et de représentations en cours.

Docisponible jusqu’au 16/10/2025.