Documentaire

Gérald Ariano vous emmène au cœur de la Savoie, à Valmeinier, pour une immersion entre patrimoine rural et aventures en montagne. Première étape : la ferme du Mont-Thabor, où Virginie et Benjamin Barbier perpétuent un savoir-faire authentique. Ici, la traite des chèvres, le contact avec les animaux et la dégustation de fromages fermiers offrent un aperçu d’une agriculture respectueuse et passionnée. Puis, place à l’action avec Kévin Vautier et Jean-Baptiste Terre, qui proposent une approche inédite de la montagne. Entre ski de randonnée et Moonbike, ces disciplines permettent d’explorer les grands espaces autrement, entre sport et contemplation.