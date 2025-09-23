Documentaire

Cœur de la Prusse sous Frédéric le Grand, le somptueux palais de Sans-Souci a accueilli les penseurs des Lumières, dont Voltaire, et des artistes de renom. Visite guidée d’une œuvre d’art totale, imaginée par un monarque au pouvoir absolu, philosophe mais aussi redoutable chef de guerre.

Situé à Potsdam, aux portes de Berlin, le magnifique ensemble de Sans-Souci, aujourd’hui restauré, a été conçu comme un refuge par son commanditaire, Frédéric II (1712-1786), lequel, francophone, lui a choisi son nom. Souverain philosophe, le roi de Prusse aimait y recevoir les penseurs des Lumières – dont son ami Voltaire – et les artistes de renom, loin des tracas de la politique, mais n’y accueillait pas de femme – son épouse, Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel, elle-même, n’y est jamais venue… Esthète, Frédéric le Grand, qui succède à son père Frédéric-Guillaume en 1740, conçoit, au travers de croquis architecturaux, cette œuvre d’art totale qu’il qualifie de « maisonnette des vignes », et supervise ses travaux dans les moindres détails. Reflets de son extravagance, les galeries et appartements, qui déploient un déluge de faste rococo, y mêlent modernité et mythologie antique. Musicien, le roi veille à y créer une somptueuse salle de concert pour les pièces qu’il compose, tandis que la bibliothèque, de plan circulaire, s’enrichit de quelque 2 000 ouvrages. Dans le parc et les jardins paysagers, dessinés par Peter Joseph Lenné, les visiteurs admirent 180 statues en marbre de Carrare et le monarque se régale des fruits de ses vergers, qu’il se fait livrer jusque dans ses campagnes militaires. Car Frédéric le Grand, pétri de paradoxes, se révèle aussi un redoutable chef militaire, s’illustrant sur le champ de bataille lors de la guerre de Sept Ans. Après la paix, signée en sa faveur, il réaffirme sa puissance, en édifiant sur le même domaine le Nouveau Palais : une « fanfaronnade », s’amuse-t-il, aux 200 pièces couvertes de tableaux, dont des œuvres d’Artemisia Gentileschi, et aux 460 statues, avec un pavillon maison de thé au style inspiré de l’art de l’Extrême-Orient tel que fantasmé par les collectionneurs européens.

Les lumières du palais

Arpentant Sans-Souci en compagnie d’historiens de l’art et de restaurateurs, à la découverte de ses trésors et de ses secrets, ce documentaire explore l’héritage de Frédéric le Grand, homme des contraires qui propulsa son petit royaume au rang de grande puissance. À ce palais, demeure de plaisance en forme d’autoportrait, le souverain intègre même sa finitude, souhaitant y être enterré auprès de ses chiens avec une simple plaque : des dernières volontés qui ne seront exaucées qu’en 1991. Une visite guidée savante qui plonge dans la Prusse et l’Europe du XVIIIe siècle.

Documentaire de Roland May (Allemagne, 2025, 1h31mn)