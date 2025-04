Documentaire

Le Samu du Nord détient le record d’interventions en France : 37000 sorties par an, soit une centaine en moyenne chaque jour. Près de la moitié d’entre elles est assurée par les urgentistes basés au CHU de Lille, l’un des plus grands hôpitaux du pays. Accidents de la route, mauvaises chutes, malaises, disputes qui dégénèrent… Nous avons suivi les médecins et des infirmiers de ce service qui tourne à plein régime. Leur terrain d’action est vaste : 6 000 kilomètres carrés, entre ville et campagne, desservis par une multitude d’axes très empruntés et dangereux : des autoroutes comme l’A1 mais aussi des départementales qui traversent des petits villages. Un documentaire de F. Debros.