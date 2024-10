Documentaire

A Fort-Dauphin, tout a changé depuis quelques années. Avant, la petite ville du sud malgache sommeillait. Pas de route pour y parvenir, pas d’industrie, souvent pas d’électricité, un tout petit port perdue au milieu d’une baie immense et magnifique. La ville attirait les visiteurs étrangers curieux, elle ressemblait à un petit paradis tropical. Et puis un jour, une grande décision a été prise. Le gouvernement malgache a signé un contrat avec Rio Tinto une multinationale travaillant dans l’exploitation des mines. Et cette compagnie commence à exploiter la plus grande mine du monde d’ilménite, un minerai contenant du fer et du titane, qui sert notamment dans le plastique et les peintures. Une révolution ! Le plus grand port en eau profonde de l’Océan Indien a été construit. Le total des investissements va chercher dans les 850 millions de dollars. Alors, évidemment, la vie de la plupart des habitants a été bouleversée. Le flot d’argent venu comme par miracle a créé un boom économique considérable, et des emplois par centaines. Mais comme dans toute révolution, certains se sont sentis bafoués. Ils ont vendu leur terre sous la pression, et maintenant, ils n’ont plus rien. Et à Madagascar, la terre, souvent, est tout ce que l’on peut léguer à ses enfants après une vie de travail. Un documentaire réalisé par Gilles Ragris pour Thalassa.