Documentaire

L’affaire des frères Bundy, c’est une histoire typiquement américaine, avec des cowboys bien énervés en plein far west, et des flingues dans tous les sens. Les Bundy sont une famille d’éleveurs qui squattent des terres fédérales sans verser le moindre loyer à l’État. Au bout de dix ans, celui-ci a fini par réclamer son dû : un million de dollars. Ni une ni deux, les Bundy ont sorti les fusils et rameuté tout ce que le pays compte en milice d’extrême droite pour hurler contre ce qu’ils appellent la tyrannie de l’État. C’était en 2016, et l’Effet Papillon était là. Où en est la famille Bundy aujourd’hui ? Et bien nous sommes retournés voir nos cowboys il y a quelques semaines. Le siège qu’ils avaient tenu dans l’Oregon s’est très mal terminé puisqu’il y a eu un mort. L’État fédéral croyait alors en avoir terminé avec ces rebelles incontrôlables en les noyant sous les procédures pénales. Et bien non, les Bundy sont encore là, et ils gagnent leurs procès les uns après les autres. Un documentaire de L’Effet Papillon.